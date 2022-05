Die Brände in den vergangenen Wochen und Monaten führen es einem immer wieder vor Augen: Eine funktionierende Brandbekämpfung ist immens wichtig. Und für dieses Engagement braucht es immer wieder Nachwuchs. In Ramsen etwa versucht man schon früh, das Interesse an der Wehr zu wecken – und wagt da einen Neuanfang.

Ein Besuch bei der Ramser Feuerwehr – dadurch wurde der Donnerstag für einige Ramser Kinder des Kindergartens Mariä Himmelfahrt zum Erlebnistag. Sie konnten bei der Feuerwehr hinter die Kulissen blicken. „Wir sind froh nach all den Einschränkungen der vergangenen Jahre, wieder auf die Kinder zugehen zu können“, sagte Wehrführer Christoph Gönnewig. Seiner Auffassung nach ist es wichtig, dass die Kinder schon früh die Scheu und Angst vor der Feuerwehr ablegen.

Unter anderem konnten die potenziellen Nachwuchsfeuerwehrleute lernen, was alles zur Ausrüstung und Schutzkleidung eines Feuerwehrmanns gehört. Jens Wilding erklärte den Kleinen, was da alles zu berücksichtigen ist. Bei der Begutachtung von verschiedenen Kleidungsstücken erkannte ein Kind, dass die neuen Schutzanzüge der Wehr viel dicker sind und deshalb auch nicht verbrennen. Unschwer war zu erkennen, dass zwei der jungen Besucher mehr oder weniger ein Heimspiel hatten: Ihre Väter sind bei der Feuerwehr und wussten natürlich relativ gut Bescheid, was sich da vor ihnen abspielte.

Wie ein Wesen aus einer fremden Welt

Nachdem Feuerwehrmann Daniel Kettner den Schutzanzug angelegt hat, ging es gleich weiter. Schutzhaube über den Kopf und dann die Atemschutzmaske aufgesetzt. „Der sieht ja komisch aus“, meint der kleine Raphael. Gespannt verfolgten die Kleinen das weitere Geschehen: Wie die Stahlflasche mit Pressluft angelegt und mit einem Spezialventil an der Maske befestigt sowie der Helm aufgesetzt wurde. Feuerwehrmann Jens Wilding: „Jetzt kann der Feuerwehrmann einen zugequalmten Raum betreten“. Er schnappte sich noch eine Feuerwehraxt und ein Bündel Schlauch und dann konnten die 13 Kinder das Equipment erkunden. Feuerwehrmann Kettners Aussehen in voller Montur sorgte dabei für große Erheiterung. Seine Stimme, durch die Maske gefiltert, wirkte auf sie wie von einem Lebewesen eines fremden Planeten.

Danach wurde es interaktiv. Die Kinder, mittlerweile mit Helm und Jacke ausgestattet, mussten mit einem Schlauch einen Tennisball wegspritzen. Auch lernten sie, wie man einen Notruf absetzt. Wie im richtigen Leben mussten sie mit dem Telefon die 112 wählen. Am anderen Ende meldete sich für diese Übung der Ramser Wehrführer. Er ging sehr geschickt auf die kleinen Anrufer ein und entlockte ihnen, was sie melden wollten. „Bei vielen Kindern bleibt das Üben des Notrufes sehr lange in Erinnerung“, sagte Christoph Gönnewig später. Auch die Leiterin der Kindergarten-Gruppe, Antja Vodnik, ist davon überzeugt. Sie hatte im Vorfeld das Thema Feuerwehr mit den Kindern sehr oft behandelt. Sie berichtet, dass die Kinder am Vormittag voller Begeisterung die kleine Wanderung bei strömenden Regen zur Feuerwehr unternahmen.

Neue Wege in der Jugendarbeit

Die Ramser Feuerwehr ist eine der vier Wehren innerhalb der Verbandsgemeinde Eisenberg. Die Wehr hat je nach Niederschlagsmenge, zwischen 60 und 90 Einsätze im Jahr. Brände spielen im Ort eher eine untergeordnete Rolle. Allerdings ist sie im Bereich der technische Hilfe immer wieder gefordert. Bei Verkehrsunfällen etwa, vor allem auf Straßen in den kurvigen Waldlagen, oder auch bei extrem Niederschlägen wie im vergangenen Jahr. Groß geschrieben wird die sehr enge Zusammenarbeit mit den anderen Wehren der VG Eisenberg. „Sobald größere Schadensmeldungen vorliegen, alarmiert die Leitstelle die Ramser Wehr auch die anderen Wehren. Tagsüber rücken die Ramser Wehrleute, die bei der Verbandsgemeinde arbeiten, mit der Wehr aus Eisenberg aus. Wir müssen unser Personal dort einsetzen, wo es am effektivsten ist“, so der Wehrführer.

Stolz ist die Wehr auf ihren Förderverein, der sich längst als einer der örtlichen Kulturträger etabliert hat. Was bei all den Festen erwirtschaftet wird, fließt zum größten Teil in die Beschaffung von technischen Geräten, betonte Gönnewig. 22 aktive Feuerwehrleuten, wobei der Löwenanteil aus der Jugendarbeit stammt, stehen drei Fahrzeuge zur Verfügung. „Wir wollen wieder die Jugendarbeit fördern und eventuell eine neue Jugendfeuerwehr eröffnen“, verriet Wehrführer Christoph Gönnewig. In Ramsen gab es bereits von 1974 bis 2012 eine aktive Jugendfeuerwehr. Mangels Personal musste diese Arbeit eingestellt werden. Mit dem Besuch der Kindergartenkinder habe man einen Neuanfang gemacht, unterstricht Gönnewig. Vielleicht ergeben sich weitere Anknüpfungspunkte mit der Ramser Grundschule.