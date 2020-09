Bei Oktoberfest-Stimmung inklusive Weißwurstessen in Gehrweiler übergab Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, ein neues Mittleres Löschfahrzeug an den Wehrführer Dominik Gebhardt. „Das Fahrzeug hat die alte VG Rockenhausen rund 200.000 Euro gekostet, einen Zuschuss gab es vom Land“, sagte VG-Wehrleiter Timo Blümmert. Das Besondere an dem Fahrzeug ist der Allradantrieb. Für die 300-Seelen-Gemeinde gab es zusätzlich einen Unimog, der von der VG Winnweiler zur Verfügung gestellt wurde. Der Umbau des 38 Jahre alten Geländefahrzeugs wurde vom Feuerwehrförderverein Gehrweiler finanziert. Nach dem offiziellen Teil segnete Pfarrer Karsten Scholl aus Heiligenmoschel die Feuerwehrfahrzeuge vor rund 200 Besuchern.