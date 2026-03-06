Ein 75-jähriger Mann ist am Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Als die Feuerwehr am Donnerstagabend die Wohnung in der Industriestraße im Gewerbegebiet Winnweiler erreichte, das verwaltungstechnisch zur Ortsgemeinde Lohnsfeld gehört, war das Feuer bereits erloschen. In einem Zimmer fanden die Einsatzkräfte nur noch ausgekühlte Brandreste – und den leblosen Körper eines Mannes. Nach Angaben der Polizei deutet alles darauf hin, dass es sich um den 75-jährigen Bewohner handelt. Eine abschließende Bestätigung der Identität steht noch aus.

Alarmiert worden war die Feuerwehr von einem Nachbarn, der Rauch bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte zogen die Polizei hinzu. Wie diese auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, war ein Zimmer der Wohnung vollständig ausgebrannt. Weitere Wohnungen des Hauses blieben unversehrt, von außen sind keine Brandschäden erkennbar. Die betroffene Wohnung ist jedoch vorerst unbewohnbar.

Zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unglücksfall aus, Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor. Ein Brandgutachten soll in den kommenden Tagen weitere Aufschlüsse bringen.

Wie die RHEINPFALZ erfuhr, befindet sich die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, das die Verbandsgemeinde Winnweiler zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen angemietet hat. Nach Angaben von Bürgermeister Rudolf Jacob, der am Morgen nach dem Brand selbst vor Ort war, lebte der Mann allein und war früher obdachlos.