Gleich in zweimal hat der Förderverein der Feuerwehr Waldgrehweiler die Aktiven der Wehr dieser Tage unterstützt: Mit einer Infektionsschutzbox und einer Säbelsäge.

In Anbetracht der kursierenden Coronavirus-Pandemie wurde eine Hygiene- und Infektionsschutzbox für die Helfer zusammengestellt, die einen gewissen Grundschutz für die erforderlichen Einsatzkräfte sicherstellen soll. Sie beinhaltet Schutzkleidung wie Einwegkittel, Schutzhauben, Überschuhe, Handschuhe, FFP2-Atemschutzmasken und Schutzbrillen sowie Händedesinfektionsmittel und Flächendesinfektionstücher.

Box kann auch nach Krise nützlich sein

Da die Feuerwehrmänner tagtäglich bei Einsätzen mit infektiösen Patienten in Berührung kommen können, wird diese Box auch nach der Coronakrise weiterhin gute Dienste leisten. Infektionsschutz kann bei Tragehilfen für den Rettungsdienst, Notfalltüröffnungen, Unfällen oder Menschenrettung im Rahmen von Bränden jederzeit erforderlich sein. Die Liste der Infektionskrankheiten reicht von den sogenannten Krankenhauskeimen über HIV und Hepatitis sowie Grippeviren bis hin zu Noroviren, Tuberkulose oder Tropenkrankheiten bei Reiserückkehrern.

Für den Bereich der technischen Hilfe wurde der Ortswehr weiterhin eine Akku-Säbelsäge mit Zubehör überreicht. Damit kann die Wehr nun auch mit im Vergleich zu Motorsägen minimalem Verletzungsrisiko bei kleineren Windbruchschäden, technischen Hilfeeinsätzen und der Rettung von Personen aus Unfallfahrzeugen Erste Hilfe leisten. Der Wert beider Spenden liegt insgesamt bei mehr als 600 Euro.

Derzeit hat auch die Feuerwehr Waldgrehweiler ihren Übungsdienst eingestellt. Die Feuerwehrmänner halten sich mit Hilfe von digitalen Schulungs- und Ausbildungsunterlagen per Selbststudium auf dem Laufenden. Außerdem stehen sie per WhatsApp in Kontakt.