Hans-Peter Dech aus Sippersfeld und Michael Appel aus Münchweiler sind die stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Winnweiler. Sie übernehmen als Team die Aufgaben von Robert Blanz.

Mittlerweile hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Winnweiler in Christian Füllert zwar einen hauptberuflichen Wehrleiter, doch die Aufgabe seines Stellvertreters sei keinesfalls zu unterschätzen, sagte Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU), als er in der jüngsten Ratssitzung zunächst Robert Blanz verabschiedete. Blanz, der als hauptberuflicher Feuerwehrmann in Wiesbaden arbeitet, gehört bereits seit 1981 seiner Heimatfeuerwehr an. Auch die Aufgaben als Wehrleiter der VG Winnweiler hatte Blanz inne, bevor Christian Füllert zur VG-Wehr stieß. Danach habe sich Blanz, der auch als Kreisausbilder tätig war, weiter als stellvertretender Wehrleiter ehrenamtlich eingebracht, lobte Jakob. In all diese Jahren im Ehrenamt habe er maßgeblich an der Entwicklung der Feuerwehren im Raum Winnweiler mitgearbeitet. „Die Aufgaben sind immer mehr geworden. Als mein Vorgänger anfing gab es noch nicht den Industriestandort Winnweiler, wie wir ihn heute kennen, die A6 3 war noch nicht gebaut. Er hat vieles abgedeckt, was über die ehrenamtliche Leistungsgrenze hinausging“, sagte Füllert.

In Hans-Peter Dech und Michael Appel sei ein Nachfolge-Team gefunden worden aus erfahrenen örtlichen Wehrführern. Die beiden sind nach ihrer Vereidigung für zehn Jahre Ehrenbeamte der VG Winnweiler.