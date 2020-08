Christopher Molter ist neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Dreisen. Er wurde einstimmig in geheimer schriftlicher Wahl – es waren bis auf eine Ausnahme alle Wehrleute anwesend – in der Gemeinschaftshalle gewählt. VG-Bürgermeister Steffen Antweiler, der die Wahl leitete, vereidigte Molter und verabschiedete den bisherigen Wehrführer Steffen Specht, der seit wenigen Wochen Wehrleiter der VG Göllheim ist und keine Doppelfunktion ausführen wollte. Molter ist 35 Jahre und war schon als Zehnjähriger bei der Jugendfeuerwehr Dreisen. Mit 16 Jahren wechselte er in den aktiven Dienst, absolvierte zahlreiche Lehrgänge und qualifizierte sich so für das Amt des Wehrführers.