Kurz nach 8 Uhr schrillten am Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Göllheimer Freiherr-vom-Stein-Straße die Rauchmelder in einer Wohnung. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu der Wohnung. Dort hatte, wie sich herausstellte, eine 73-Jährige auf dem Kochfeld ihres Küchenherdes Kleidungsstücke ausgekocht. Das Wasser war verdunstet, und die Kleidungsstücke schmorten in einem Topf. Durch die extreme Rauchentwicklung waren die Rauchmelder ausgelöst worden, dies hatten aufmerksame Nachbarn wahrgenommen. Die verletzte Bewohnerin wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Alarmmeldung war ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt. Die Wohnung wurde gelüftet, und es entstand kein nennenswerter Sachschaden.