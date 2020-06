Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr kam es in der Obergasse in Oberwiesen zu einem Brand. Ein Feuer schlug nach Angaben der Polizei vom Grill auf eine Hecke über. Die Bewohner des Anwesens konnten das Feuer selbstständig mit einem Gartenschlauch löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.