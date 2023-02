In der Seniorenresidenz am Kirchheimbolander Schlossgarten ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch die Kriminalpolizei ist vor Ort. Der Brand konnte gelöscht werden. Nach ersten Polizeiangaben wurden vier Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.