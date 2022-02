Am Samstagnachmittag meldete sich eine Frau bei der Rettungsleitstelle und teilte mit, dass es im Klohäuschen hinter der Bushaltestelle in der Kirchheimbolander Hitzfeldstraße rauche. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer in kürzester Zeit löschen. Wie die Polizei mitteilt, kommt als Brandursache nur das Anzünden von Klopapier und des Papierspenders in Frage. Das Gebäude wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352 911-2700 zu melden.