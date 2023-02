Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagmittag in einem Geräteschuppen in Kriegsfeld ein Feuer ausgebrochen. Personen haben sich zu diesem Zeitpunkt nicht darin aufgehalten. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat den Brand gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Vorsorglich im Einsatz war auch der Rettungsdienst. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf einen unteren fünfstelligen Betrag.