In der Alsenzer Hauptstraße hat am Dienstagnachmittag ein Gartenhaus gebrannt. Der 50-jährige Eigentümer hat nach Polizeiangaben das Feuer selbst entdeckt und gelöscht. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2500 Euro. Der Tatort wurde gesichert, die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schließt nicht aus, dass bislang unbekannte Täter das Gartenhaus in Brand gesetzt haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0631 369-2620.