Der Donnersbergkreis plant, am Rheinland-Pfalz-Tag im kommenden Jahr teilzunehmen.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll der Rheinland-Pfalz-Tag 2022 wieder stattfinden können. Die Landeshauptstadt Mainz will vom 20. bis 22. Mai 2022 Gastgeber sein. Mit einem verantwortungsvollen Veranstaltungskonzept soll das traditionelle Landesfest wieder mit einem vielfältigen Programm an den Start gehen.

Auch der Donnersbergkreis möchte vor Ort vertreten sein. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird für den Festumzug am Sonntag, 22. Mai, noch ein Festzugsbeitrag gesucht. Interessierte Vereine, Verbände oder sonstige Gruppierungen können sich mit ihrem Vorschlag (Teilnahme als Musik- oder Fußgruppe bzw. mit einem Festwagen mit maximal 30 Personen) bis zum 6. Januar per E-Mail an pressestelle@donnersberg.de bei der Kreisverwaltung bewerben.