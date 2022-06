Das diesjährige Festival „Sommerzeit im Schlosspark“, das die Stadt Rockenhausen wieder organisiert, beginnt am Freitag, 1. Juli, mit einem Kindertag. Am 20. August sind dann die beliebten Musiker der Anonyme Giddarischde zu Gast auf der Schlossparkbühne.

Der Kindertag am morgigen Freitag startet mit einer Schulveranstaltung am Morgen. Um 16 Uhr sind dann Kinder ab vier Jahren zu einem Marionettenspiel des Dornerei-Theater mit Puppen eingeladen. Die fabelhafte Geschichte um einen „Superwurm“, spielt im Reich der Insekten, zwischen Gräsern, hinter Hecken und auf Blütenblättern, teilt die Stadt mit.

Das Musical „Coco Superstar“, das am 1. Juli um 18 Uhr aufgeführt wird, ist wiederum eine Kooperation des Gesangvereins Münchweiler mit der Stadt Rockenhausen – und ein erstes Ergebnis der Kulturwerkstatt, zu der der Donnersbergkreis eingeladen hatte (wir berichteten). So präsentiert nun der Kinder- und Jugendchor „S(w)inging Kids“ unter Leitung von Sonja Knobloch das Musical „Coco Superstar“ für junge Menschen ab zehn Jahren. Karten zum Musical gibt es nur an der Abendkasse.

Ebenfalls ins Festival „Sommerzeit im Schlosspark“ eingebettet sind die Carillon-Konzerte. Das nächste findet am Sonntag, 10. Juli, ab 17 Uhr statt. Es musiziert Anna Kasprzycka aus Polen. Im Anschluss um 18 Uhr folgt auf der Schlossparkbühne ein Sommerkonzert der Gesangvereinskapelle Rockenhausen. Als Ersatz für das traditionelle Frühjahrskonzert haben sich die Verantwortlichen bewusst für ein Freiluftkonzert im Schlosspark entschieden. Das vielseitige Programm der rund 40 Musikerinnen und Musiker reicht von Marsch und Polka über Filmmusik bis hin zu Stücken der Neuen Deutschen Welle. Dabei wird das von Heiko Opp geleitete Orchester von Sarah Garbe und Marco Spindler gesanglich unterstützt. Auch das Jugendorchester spielt mit, unter Leitung von Annika Geib erklingen moderne Rock- und Popmelodien, kündigt die Gesangvereinskapelle an. Karten sind im Vorverkauf bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.

Am Freitag, 22. Juli gibt es auf der Bühne im Schlosspark Open-Air-Kino mit Livemusik: Es musizieren John McCullough und der Gitarrist und Fiddle-Player Helt Oncale. Angekündigt ist ein Streifzug durch die reichhaltige musikalische Kultur Louisianas. Gegen 22 Uhr folgt die zur Musik passende Filmbiografie über das Leben des Country-Sängers Johnny Cash. Das ehrenamtliche Team 4 der Standortentwicklung bietet zudem Popcorn und Cocktails für die passende Kinoatmosphäre unter freiem Himmel an. Der Eintritt am 22. Juli ist frei. Picknickkörbe sind erlaubt.

Musikalische Gäste aus Südtirol sind dann am Freitag, 5. August, in Rockenhausen zu erleben: die moderne Blechblasmusikband Bozen Brass. Sie will „viel Blech und feine Töne, alles wunderbar humorvoll verpackt“ bringen, alles unter dem Titel „Surprise“. Das Sextett spielt ab 20 Uhr. Karten gibt es für 22 Euro im Vorverkauf und für 25 Euro an der Abendkasse.

Am Sonntag, 14. August, spielt Mathieu D. Polak aus den Niederlanden ab 17 Uhr ein weiteres Carillon-Konzert.

Höhepunkt des Festivals dürfte aber der Auftritt der Anonyme Giddarischde am Samstag, 20 August, ab 20 Uhr, sein. Ihr weithin bekanntes „Palzlied“ soll mittlerweile gar schon Schulstoff geworden sein und hat den Betzenberg erobert, obwohl die Westpfalz nicht gerade eine Hauptrolle im Liedtext spielt. Unzählige Male kopiert sind ihre Lieder zu einer Art Kulturgut einer ganzen Region geworden. Die Anonyme Giddarischde gibt es inzwischen 20 Jahre, ein Jubiläumssampler ist dazu erschienen – mit 19 Songs , von der „AB Mick“ über den „Baumarkt“ bis hin zu „Peterles Hochzeit“ sowie einem neuen Lied, das dieses Frühjahr entstanden ist. Ihr gemeinsamer Nenner: Hingabe zum Pfälzischen, eine humoristische Überhöhung von Alltagssituationen und einprägsame Melodien. Karten für den Auftritt gibt es im Vorverkauf für 17 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro.

Das letzte sommerliche Carillon-Konzert gibt es schließlich am Sonntag, 3. September, ab 17 Uhr. Zu gast ist die Musikerin Merle Kollom aus Tartu in Estland. Weitere Infos gibt es unter www.rockenhausen.de. rhp