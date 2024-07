Die Open-Air-Reihe „Sommerzeit“ im Schlosspark Rockenhausen beginnt dieses Jahr am 20. Juli. Zum Auftakt spielt die beliebte Partyband Fused. Der Eintritt ist frei.

Die Reihe „Sommerzeit“ umfasst Angebote für die ganze Familie, das bunte Programm im Schlosspark Rockenhausen bietet diesmal bei komplett freiem Eintritt Musikkonzerte, Kindertheater, Kino und Zirkusakrobatik, teilt die Verbandsgemeinde mit.

Die „Rockfeinschmecker“

Den Auftakt macht die Band Fused, die sich auch „Die Rockfeinschmecker“ nennen, am Samstag, 20. Juli, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Schlosspark Rockenhausen. Die Lokalmatadoren Stefan Ahme (Gesang/Gitarre), René Grub (Gitarre/Gesang), Philipp Tulius (ebenfalls Gitarre/Gesang), Johannes Kronenberger (Bass/Gesang) und Martin Drumm (Schlagzeug/Gesang) wollen ein besonderes Rockerlebnis bieten. Zu ihrem Programm gehören Songs von Queen, Metallica, Foo Fighters, Die Toten Hosen, Papa Roach oder Die Fantastischen 4. Aber auch einige Popsongs haben, rockig arrangiert, ihren Weg ins Programm gefunden. Charakteristisch für die Auftritte der Band sind vor allem die thematischen Medleys und Mash-Ups.

»Jury und das AlpakaLamaDrama« läuft am 8. August beim Kindertag im Schlosspark Rockenhausen. Foto: Freie Bühne Neuwied

Ein großes Programm für die Kleinen gibt es am Donnerstag, 8. August. Ab 15 Uhr ist Kindertag im Schlosspark Rockenhausen. Das Musical „Jury und das AlpakaLamaDrama“ der Freien Bühne Neuwied mit Großpuppen und Schauspielern wird gezeigt. Es handelt vom kleinen Zirkus Aruba, der gerade so viel verdient, dass es zum Leben reicht. Doch dann taucht Hilfe auf: ein Alpaka. Jury und das Alpaka werden zu Stars, was nicht unbemerkt bleibt. Die Direktorin eines großen Staatszirkus’ will die beiden deshalb unbedingt für sich gewinnen.

Im Vorfeld der 60-minütigen Familienaufführung stehen Mitmachaktionen des Zirkushauses Pepperoni auf dem Programm. Auch wird die Donnersberger Alpakafarm aus Schönborn mit einigen Vierbeinern im Schlosspark zu Besuch sein wird. Einlass ist ab 15 Uhr, der Musicalbeginn ist um 17 Uhr, geeignet ist der Tag für Kinder ab fünf Jahren.

Drei Mal Kino

Zu Kinoerlebnissen lädt das Team 4 der Standortentwicklung Rockenhausen außerdem wieder mit knusprigem Popcorn ein: Am 26. Juli, um 10.30 Uhr, öffnet im Zirkushaus Pepperoni das Ferienkino für Kinder seine Türen. Am 9. August sind um 1930 Uhr die Erwachsenen dran und am 11. August, 14 Uhr, dürfen sich dann wieder die Kleinen auf eine Kinofilmvorführung im Zirkushaus freuen. Auch hier ist jeweils der Eintritt frei.

Drei Mal Carillon

Darüber hinaus laden die Carillon-Sommerkonzerte des Museums für Zeit ebenfalls in den Schlosspark ein. Am 7. Juli, 17 Uhr, wird Carilloneur David van Amstel ein buntes Programm präsentieren, und am 28. Juli, 17 Uhr, zeigt dann Jan Verheyen, begleitet von elektronischer Musik, sein Können. Den Abschluss macht schließlich am 1. September, 17 Uhr, Toru Takao mit einer musikalischen Carillon-Zeitreise ins Mittelalter.