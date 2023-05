Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Corona“ ist keine der neun Musen. Im Gegenteil. Was sie in diesem Jahr an Kultur in größerem Format noch zulässt, ist eher ungewiss. Ein Großereignis im November wäre das 2. Festival Neue Musik in Rockenhausen. Die Planung steht und ist bemerkenswert. Und Organisatorin Lydia Thorn Wickert ist voller Zuversicht, dass es zumindest größtenteils stattfinden wird.

Kulturmanagement geht sicher nicht ohne eine gehörige Portion Optimismus. Ohne die Zuversicht also, dass Programme ankommen, dass das Publikum sich darauf einlässt,