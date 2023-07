Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Leute hätten wohl noch viele Stunden weitertanzen können: So prächtig war die Stimmung, als die Band Bazaar, die Einflüsse aus Folk, Rock, Blues und World Music kombiniert, bei ihrem ersten Livekonzert seit vier Jahren zum Abschluss des „Mountain of Steel“-Festivals in Stahlberg aufspielte. Die Musiker sorgten für den perfekten Schlusspunkt eines gelungenen Wochenendes, bei dem viele Bands aus Kaiserslautern zu erleben waren.

Nachdem im Vorjahr doch ein großer Teil der Freude über die Wiederaufnahme des Festivals nach der Corona-Pause in mitunter heftigen Regenfällen unterging, hielt diesmal