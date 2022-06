Der Berg rockt wieder. Nach einer zweijährigen Zwangspause geht das Stahlberger Festival „Mountain of Steel“ am Freitag, 24. Juni, und Samstag, 25. Juni, wieder an den Start.

Das kleine, aber feine Rock- und Blues-Open-Air findet zum siebten Mal statt. Dahinter steht der Verein Die Borzelböck, der den kulturverwöhnten Stahlberg zusammen mit Bands und dem Publikum aus seinem Dornröschenschlaf wecken will. Mit von der Partie sind die bekannte Bluesband Tin Pan Alley, die Metalband Siren’s Legacy aus Neunkirchen, Vielleicht Emma aus Kaiserslautern, die Rockband Painted Dogs, die Blues- und Rootsband Crazy Heart Connection, die der Musik der 1960er und 1970er Jahre verschriebene Band B.I.R.D. J.a.C. und die Kaiserslauterer Emmerich-Smola-Musikschulband Rat Salad.

Bekommen die Stammgäste Zuwachs?

„Wir hoffen, beziehungsweise rechnen fest damit, dass zu unseren ,alten’ Stammgästen noch eine ganze Reihe neuer Musikbegeisterter, die aufgrund der Pandemie einen großen Hunger zu stillen hat, hinzukommt“, ist Vorsitzender Bernd Wirth optimistisch.

Ein Kartenvorverkauf wird nicht angeboten. Einlass ist an jedem der beiden Tage ab 16 Uhr. Weitere Infos zum Festival und den Bands gibt es im Internet unter www.mountain-of-steel.de.