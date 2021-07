in der kommenden Woche, vom 3. bis 5. August, findet das Sommerferienprojekt „Rauschende Feste in Kibo“ im Museum im Stadtpalais in Kirchheimbolanden statt. An den Projektvormittagen können Kinder jeweils von 9 bis 12 Uhr in verschiedene Epochen hineinschnuppern und herausfinden, wie man in Kibo in diesen Zeiten feierte. Indes findet der Workshop, in dem interessante und ideenreiche Menschen aus Kirchheimbolanden aufgespürt werden sollen, nicht wie am Montag versehentlich gemeldet, in dieser Woche statt, sondern erst am 25. August. Für beide Veranstaltungen kann man sich per E-Mail an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de anmelden, der Kostenbeitrag beläuft sich jeweils auf fünf Euro.