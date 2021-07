Das Museum im Stadtpalais bietet wieder ein Sommerferienprojekt für Kinder an. Es nennt sich „Sommerlich unterwegs in Museum und Stadt“.

Von Dienstag, 3. August, bis Donnerstag, 5. August, vormittags von 9 bis 12 Uhr, lädt das Museum im Stadtpalais, Amtsstraße 14, die Kinder aus Kirchheimbolanden und Umgebung im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu seinen Projektvormittagen ein. Im Mittelpunkt stehen die Ausstellungsstücke im Museum selbst, es geht aber auch in die Stadt und in den Schlossgarten. An jedem Tag wird außerdem ein Kreativworkshop angeboten. Getragen werden sollte Kleidung, die Flecken verkraftet, außerdem sollten ein Getränk und ein Pausenbrot mitgebracht werden. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro pro Kind und Tag für das Material. Anmeldung per E-Mail an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.