Für durch ein Handicap beeinträchtigte Kinder und Jugendliche hat die Kreisverwaltung für die Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Eine Wanderung mit Esel und Picknick, eine Traktortour, Tanzen, Klettern wie Spiderman, ein Abenteuer im Besucherbergwerk Grube Maria, ein Spielplatzbesuch mit Kinder-Olympiade, eine Stadtrallye durch Kirchheimbolanden oder Abtauchen im Schwimmbad: Das alles und noch weitaus mehr bieten das Referat Eingliederungshilfe und die Inklusionsbeauftragte Susanne Röß in den Ferien an. Das Programm richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche mit körperlicher, geistiger, seelischer oder Mehrfachbeeinträchtigung.

Unter www.donnersberg.de hat die Kreisverwaltung eine Übersicht des Ferienprogramms erstellt – inklusive Informationen zu den Anmeldeverfahren.

Partner des Programms sind die Umwelt- und Erlebnispädagogik Lewenstein Adventures, Theis & Partner GbR, der DLG Lebenshilfe gGmbH, die Tanzsportgemeinschaft Grün-Weiß Kirchheimbolanden der Verein pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach und die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft.