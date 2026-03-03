Der Frühling naht, viele Familien im Donnersbergkreis planen das Jahr. Unterstützung bietet der Ferienplaner des Jugendamts, „Hits für Kids 2026“. Er bündelt laut Mitteilung der Kreisverwaltung Ferienbetreuungen, Ferienfreizeiten, Ferienspiele sowie Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis. Flyer und Poster liegen an verschiedenen Stellen aus, unter anderem in den Verbandsgemeinden und im Kreishaus.

Gedruckte Exemplare erscheinen demnächst in begrenzter Anzahl. Im Mittelpunkt steht jedoch die Online-Version, die stetig aktualisiert wird. „Hits für Kids“ ist im Internet zu finden unter www.donnersberg.de, dann sind nacheinander die Reiter „Themenwelt“, „Jugend, Familie & Sport“ und „Angebote für Kinder und Jugendliche“ auszuwählen.