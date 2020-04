Vier Fensterscheiben der Gymnastikhalle wurden, wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, auf dem Gelände der Anne-Frank-Grundschule in der Brühlgasse beschädigt. Die Polizei nimmt an, dass die Beschädigungen von Steinwürfen oder ähnlichem kommen. Sie schätzt den Schachschaden auf rund 1200 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bitten um Hinweise unter 06361 917-0.