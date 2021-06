Unter dem Motto des Franz von Assisi: „Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen“ organisieren die beiden Gemeindeschwestern plus bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Eva Müller und Tonja Loureiro, für die ältere Bevölkerung Fensterkonzerte zu Hause.

Damit soll eine Aufhellung im Alltag und auch ein Ausgleich für die vielen Konzerte und Musikveranstaltungen geschaffen werden, die in der jetzt schon sehr langen Corona-Pandemie ausfallen mussten und als kulturelle Farbtupfer fehlten.

Wer also „handgemachte Musik“ vor den Fenstern des eigenen Hauses erleben will, der kann sich bei den beiden Gemeindeschwestern plus unter Telefon 06352 710-232 melden. Die Kreismusikschule sowie einzelne Musikvereine und Spielgruppen freuen sich schon jetzt darauf, Interessierte musikalisch vor dem geöffneten Fenster zu Hause – bei trockener Witterung und sobald die Corona-Vorschriften dies zulassen – für rund zehn Minuten unterhalten zu können. Auf diese Weise kann zudem ein schöner musikalischer Auftritt live erlebt werden.

Eine dieser Donnersberger Musikgruppen, die sich bereiterklärt haben, das Angebot der beiden Gemeindeschwestern plus im Donnersbergkreis zu unterstützen, sind die „fünf Furchtlosen“ Aktiven des Musikvereins Alsenz, die auch bereits mehrfach während der Lockdown-Phase vor der Seniorenanlage des Diakoniewerks Zoar in der Uferstraße in Alsenz mit ihrer Musik viel Freude bereiteten.