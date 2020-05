Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr, kam es nach Angaben der Polizei in der Lahräckerstraße in Einselthum zu einer Sachbeschädigung. An einem Wohnmobil wurde ein Fenster beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-100 zu melden.