Am Sonntag bewies der junge Radrennfahrer Felix Bierling vom RV Bolanden erneut sein Können. In Sinzheim-Kartung trat er zu seinem vierten Rennen an und erzielte in einem spannenden Wettkampf eine gute Platzierung.

Der Renntag begann früh für Felix Bierling und sein Team. Um 10 Uhr machte er sich mit zwei weiteren Nachwuchsfahrern und zwei begleitenden Vätern auf den Weg nach Kartung. Nach der Ankunft besichtigte Felix Bierling gemeinsam mit seinem Trainer Hermann Schäffer den 1,25 Kilometer langen Rundkurs. Die Strecke erwies sich als anspruchsvoll, mit vier scharfen 90-Grad-Kurven und starkem Gegenwind auf den Geraden. Nach der Streckenbesichtigung ging es erst einmal zu einer kleinen Stärkung, gefolgt von einem kurzen Einfahren auf der Rolle.

Um 13 Uhr fiel der Startschuss für die Klasse U11, in der zwölf Fahrer antraten, darunter fünf, die im nächsten Jahr in die U13 aufsteigen. Felix Bierling fand schnell seinen Rhythmus und blieb im Hauptfeld, während sich schon in der ersten Runde drei Fahrer vom Rest absetzten.

Die Panne mit dem Pedal

Das Hauptfeld, angeführt von Bierling, versuchte, die Spitze einzuholen, jedoch ohne Erfolg. In der dritten Runde erhöhte sich das Tempo, und der RVB-Nachwuchsfahrer konnte sich mit einer kleinen Verfolgergruppe von den übrigen Fahrern absetzen. In der vierten Runde führte Bierling die Verfolgergruppe sogar an. Doch plötzlich war er in der siebten Runde nicht mehr in der Gruppe zu sehen.

Sein Trainer Hermann Schäffer eilte zur Strecke, um erleichtert zu sehen, dass Bierling unversehrt aus der Kurve kam. Er hatte in einer scharfen Linkskurve das Pedal auf den Randstein gesetzt und musste ausklicken, was wertvolle Zeit kostete. Trotz eines Sprints in der Schlussrunde konnte er den Rückstand zur Verfolgergruppe nicht mehr aufholen.

Am Ende belegte Felix Bierling einen respektablen siebten Platz, und sein Trainer zeigte sich stolz. „Ohne den kleinen Zwischenfall wäre Felix sicher noch zwei oder drei Plätze weiter vorne gelandet“, so Schäffer. Das nächste Rennen steht bereits in einer Woche in Runneburg an, wo Felix Bierling und Raphael Ollig wieder antreten werden.