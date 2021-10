Über das Thema Feldwege-Sanierung wird der Gemeinderat nochmals im November beraten. In der jüngsten Sitzung hatte Ortsbürgermeister Daniel Heinz einen Überblick über die Planungen gegeben.

So liege für einen Wirtschaftsweg (Kappesgrunder Weg) bereits ein positiver Bescheid des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum vor. Bei einem Ausbau durch die Ortsgemeinde wären 65 Prozent der Kosten förderfähig.

Ebenfalls in schlechtem Zustand befinde sich der Wirtschaftsweg in Richtung Ruppertsecken (Alzeyerberg). Auch hier soll ausgelotet werden, wie eine Instandsetzung erfolgen könnte. Heinz hatte bereits die VG um Prüfung der Möglichkeiten gebeten.

Der Wirtschaftsweg entlang des Wochenendgebiets (Auf den Röttern) müsste mit einer neuen Tragdeckschicht überzogen werden, so Heinz. Welche Wege noch in Betracht kommen, soll dann ebenfalls in der November-Sitzung, zu der auch die Jagdgenossenschaft wegen etwaiger Zuschüsse eingeladen wird, besprochen werden.