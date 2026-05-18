Am Freitag, 22. Mai, verwandelt sich der Marktplatz in Rockenhausen von 9 bis 15 Uhr in eine autofreie Genussmeile. Rund 20 Stände gibt es beim zehnten Feinschmeckermarkt.

Der traditionelle Wochenmarkt öffnet wie gewohnt um 8 Uhr. Durch die Sperrung der Luitpoldstraße entsteht eine bummelfreundliche Zone. Organisiert wird der Markt von der Stadt Rockenhausen und dem Team 4 der Standortentwicklung. Angeboten werden unter anderem Räucherlachs, Bratwurst, frische Dampfnudeln sowie Crêpes. Dazu gibt es Wein, Secco und Cocktails, Pfälzer Apfelsaft und Traubensaft.

Die Landfrauen Rockenhausen servieren frische Dampfnudeln mit Vanille- oder Weinsoße. Die Metzgerei Bessei bietet im Geschäft „Essen to go“ aus der Heißtheke an, etwa Spargelbratwurst oder Pulled-Pork-Burger, sowie Feinschmeckerpakete zum Mitnehmen.

Für Naschkatzen und Hobbygärtner

Frank Morhard aus Obermoschel verkauft irischen Räucherlachs im Baguettebrötchen, das Eiscafé Garden lädt zum Frühstück ein. Am Imbisswagen bewirten Liane und Melanie Klein mit süßen und herzhaften Speisen. Naschkatzen finden bei „Belle Maison“ italienisches Mandelgebäck, französischen Nougat und Marzipan. Der Geflügelhof Matthias Heckmann aus Rathskirchen verkauft direkt vom Erzeuger: Eier aus Freilandhaltung, Eiernudeln, Geflügel-Dosenwurst, Rapsöl und Eierlikör. Alex Feinkost bietet luftgetrocknete Salami aus Frankreich und verschiedene Käselaibe an. Sandy Renfer vom Weinkollektiv aus Feilbingert schenkt Secco, Weißwein und Cocktails aus sowie Traubensaft und Schorle. Udo Schappert aus Schönborn präsentiert Apfelsaft sowie eine Mischung aus Birnen- und Apfelsaft.

Wer den eigenen Garten oder das Hochbeet bestücken möchte, wird am Stand der Gärtnerei Scheit fündig. Neben Blumen und Stauden gibt es Kräuter sowie Jungpflanzen von Tomate, Paprika und Erdbeere.