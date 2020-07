In Sachen Corona besteht nach wie vor Redebedarf. Waren es zu Beginn der Pandemie in erster Linie Unsicherheiten beim Gesundheitsschutz, so geht es den Menschen heute vorrangig um Fragen zu maßvollen Lockerungen, zum verantwortungsvollen Umgang mit der „neuen Normalität“. Klar wurde: Alle wollen wieder feiern .

Die Kuchen-Frage tauchte gleich mehrfach auf bei der Telefon-Aktion im Kreishaus zu „Was ist in Coronazeiten wieder erlaubt, was weiterhin verboten?“. Eva Hoffmann, Abteilungsleiterin Recht und Gesundheit im Kreishaus, und Christa Blätz, die im Gesundheitsamt die Kreis-Hotline aufgebaut hat, standen zahlreichen Anrufern, E-Mail-Schreibern und Facebook-Nutzern anderthalb Stunden lang Rede und Antwort.

Um das Rätsel zu lösen: Man darf Kuchen backen. Für private Feiern ohnehin, aber auch für Vereinsfeiern oder Landfrauenbüffets gilt: Es geht wieder – allerdings mit Einschränkungen. So muss am Büffet jemand stehen, der den Kuchen ausgibt, Selbstbedienung ist verboten. Der Mindestabstand ist einzuhalten, und, soweit es sich um öffentliche Veranstaltungen handelt, muss auf beiden Seiten des Büffets Maske getragen werden.

Ob sie einen Privatflohmarkt veranstalten dürfe, wollte eine Leserin wissen. Ein- und Ausgang seien durch Tür und Zaun regelbar, das Grundstück um die 60 Quadratmeter groß. „Ein Privatflohmarkt ist tatsächlich ein besonderer Fall“, sagte Eva Hoffmann zur rechtlichen Seite. Es sei eine „nicht-gewerbliche Veranstaltung“, und für die müsse im Normalfall der Kreis der Besucher genau umrissen sein. Als Richtwert könne man der Leserin aber mitgeben, dass für jeden Gast zehn Quadratmeter Platz einzukalkulieren seien, einschließlich ihr selbst dürfen also maximal fünf Personen zeitgleich auf dem Gelände sein. Zudem müsse sie alle Besucher mit Namen und Adresse erfassen und vor dem Flohmarkt bei der Kreisverwaltung eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Beim Singen drei Meter Abstand

Bernd Knell, in der Stadt für seine musikalischen Führungen bekannt, stellte Fragen zu diesem Angebot, bei dem beispielsweise im Grauen Turm eine Weinprobe angeboten und die kulinarischen Pausen mit Gesang garniert werden. Da die Führungen sich in und an unterschiedlichen Lokalen abspielen, gab Christa Blätz hier den Rat: Ein Veranstaltungskonzept anfertigen und an die Kreisverwaltung schicken. Darin müsse dann genau aufgeführt werden, auf welchen Raum wie viele Personen kommen, wo gesungen werden soll und wo es eine Weinprobe gibt. Denn „beim Singen beispielsweise muss zum Nächsten ein Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden, und wo Maskenpflicht besteht, darf auch kein Wein probiert werden“. Die Gästegruppe müsse mit Namen und Adresse erfasst werden.

Gleich drei Ortschefs machten sich Gedanken über die Auflagen bei Feiern in ihren Dörfern. „Darf ich unser Bürgerhaus für Privatfeiern wieder vermieten?“, wollte beispielsweise Bürgermeister Kai-Uwe Angermayer aus Stetten wissen. Natürlich, so die erfreuliche Antwort von Christa Blätz, allerdings müsse jemand die Verantwortung dafür übernehmen, dass dort die Regeln eingehalten werden. Es liege in der Verantwortung der Gemeinde, dass dort bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie beispielsweise Seife und Desinfektionsmittelspender in der Toilette und am Eingangsbereich, so Eva Hoffmann zu einer anderen Ortschefin. Außerdem müsse vereinbart werden, wie viele Personen hier feiern dürfen, erlaubt für private Feiern sind maximal 75. Für die Feier selbst hätten dann aber die Mieter des Bürgerhauses selbst die Verantwortung, „aber wenn Sie merken, dass da etwas aus dem Ruder läuft, sollten Sie das Ordnungsamt anrufen“, gab Hoffmann als Rat.

Zweimal sechs an den Tischen

Ob sie vom Verein aus zusammen mit zwölf Personen essen gehen dürften, wollte Gerhard Jung, der Vorsitzende von Jiu-Jitsu-Karate Rockenhausen wissen. Leider nicht, so die wohl enttäuschende Antwort von Christa Blätz, es sei denn, man sei zu einem Kompromiss bereit: Erlaubt sind zwar nur zehn Personen an einem Tisch – mehr als zehn nur, wenn sie aus zwei Hausständen kommen – aber wenn jeweils sechs Sportler pro Tisch zusammensitzen und zwischen diesen beiden Tischen ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten wird, dann klappe das Ganze schon wieder.

Auch die sanitären Anlagen kamen immer wieder zur Sprache. „Dürfen wir vom Sportverein nach dem Training in unserem Verein duschen?“, wollte ein Anrufer wissen. Das sei erlaubt, so Christa Blätz. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Duschkabinen nicht zu eng seien, denn dann könne der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden. „Da braucht es manchmal ein bisschen Fantasie“, sagte sie. Beispielsweise nur die beide äußeren Duschkabinen nutzen, die innen einfach absperren. Falls mehrer „Dusch-Durchgänge“ nötig seien, müsse dazwischen regelmäßig gelüftet werden.

Er feiere demnächst ein größeres Fest und plane auf dem Platz vor der Paulskirche eine Sektempfang, schilderte Erich Morschhäuser. „Dabei sind keine Masken nötig“, konnte Christa Blätz versichern. Es sei zwar zu empfehlen, dass auch bei privaten Feiern nicht allzu viel Bewegung stattfinde und die Menschen möglichst an ihren Tischen blieben, aber hier geben es nur allenfalls Empfehlungen, eine Maske zu tragen. Bei der Ausgabe der Speisen, die von einem Restaurant geliefert und ausgegeben würden, bestehe für die Gäste ebenfalls keine Maskenpflicht. Für das Personal aber schon.

Familienfeiern sind wieder möglich

Erfreulich war die Antwort, die ein Großvater bekam, der gerne einmal wieder seine Kinder und Enkel um sich haben möchte. Da die Tochter vier Kinder mitbringt und bei der Patchworkfamilie des Sohnes auch einiges zusammenkommt, war er sich dieser Sache nicht sicher. „Sie dürfen Ihre Kinder und Enkel einladen“, gab Christa Blätz das amtliche Einverständnis für dieses Familientreffen.

Ebenfalls um ein Familienfest, allerdings in größerem Rahmen, ging es einer Anruferin, die einen ausgeklügelten Plan ausgearbeitet hatte, aber die Absicherung suchte, dass sie an alles gedacht hatte. „Sie dürfen feiern im privaten Rahmen mit bis zu 75 Personen“, ließ Eva Hoffmann sie wissen. Dass es beispielsweise nicht möglich sei, Kinder den ganzen Tag auf einem Stuhl festzuhalten, auch das sei klar. Wenn immer möglich sollte aber der Abstand eingehalten werden. „Ansonsten ist es für uns einfach wichtig, dass alle Gäste erfasst sind und wir im Falle eines Falles nachvollziehen können, wer dabei war“.

Ob er denn als Risikopatient – er leidet an Diabetes – an der Bonkasse seines Vereins sitzen dürfe, fragte ein Leser. „Mit Maske darf er das“, so Christ Blätz. Vielleicht könne man ja auch noch einen Sichtschutz installieren. Generell aber müsse er sein persönliches Risiko selbst abschätzen beziehungsweise darüber mit seinem Arzt sprechen. Die Gefährdungssituation des Einzelnen könne das Gesundheitsamt nicht beurteilen.

Fällt Ihnen noch was ein, was ich bedenken soll? War eine häufige Frage der Anrufer. Bei Bußgeldern bis zu 25.000 Euro eine wohl berechtigte Frage. Allerdings, beruhigte Eva Hoffmann, das sei dann doch die Ausnahme und betreffe nur völlig Unbelehrbare. Ansonsten sei der ersten Schritt in den meisten Fällen die eine Verwarnung. Allerdings: „Wir haben über 300 Bußgeldverfahren laufen, nur Corona betreffend“, ließ sie wissen.

