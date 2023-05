Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal in Folge hat die Pandemie einem Abitur-Jahrgang einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und die gewohnten Feierlichkeiten verhindert, mit denen normalerweise der erfolgreiche Schulabschluss gebührend gewürdigt wird. 23 Absolventen der Integrierten Gesamtschule Eisenberg haben ihr Reifezeugnis erhalten.

Eltern und Angehörige durften nicht dabei sein. Die Schulleitung gratulierte deshalb per Brief, die Zeugnisse wurden von den Abiturienten in der Schule abgeholt. „Gerne hätten wir mit euch