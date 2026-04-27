Die Trachten- und Volkstanzgruppe Kirchheimbolanden lädt für Donnerstag, 30. April, zur traditionellen Veranstaltung „Tanz unter dem Maibaum“ auf den Schlossplatz in Kirchheimbolanden ein. Um 18 Uhr wird mit Unterstützung der Firma Fahrzeugbau Fischer und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheimbolanden der neu geschmückte Maibaum aufgestellt. Um 19 Uhr beginnt nach der Begrüßung durch Stadtbürgermeister Marc Muchow das Programm. Dieses wird mit verschiedenen Tänzen gestaltet von den Kitas Ritten, Villa Kunterbunt und Louhans, der Waldkita, der Ballettschule Flex & Point, der Tanz- und Trachtengruppe der SG 03 Harxheim sowie der gastgebenden Trachten- und Volkstanzgruppe. Für die Musik- und Lichttechnik sorgt Kibosound Veranstaltungstechnik, später am Abend wird der Maibaum illuminiert. Die Trachtengruppe bietet Essen und Getränke.