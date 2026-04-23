Aufgrund eines organisatorischen Fehlers hat es in dieser Woche bezüglich der Leerung von Biotonnen in Kirchheimbolanden widersprüchliche Angaben in der Abfall-App des Kreises und im gedruckten Abfuhrplan gegeben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, war in der App der 23. April, im gedruckten Plan jedoch fälschlicherweise der 24. April als Abfuhrtag angegeben. Die Abteilung Abfallwirtschaft bedauere den Fehler und habe für Abhilfe gesorgt: Am Freitag, 24. April, wird ein zusätzliches Müllauto eingesetzt und im gesamten Stadtgebiet Biomüll „nachgeleert“, so der Kreis.