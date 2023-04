Die Freie Evangelische Gemeinde (FeG) Kirchheimbolanden hat mit benachbarten Gemeinden erneut an einem Theaterprojekt von Ewald Landgraf mitgewirkt. Das Stück „Des Himmels General“ ist in Worms, Mainz, Oppenheim und Kirchheimbolanden zu erleben. Am Mittwoch, 19. April, läuft es ab 19.30 Uhr bei der FeG Kirchheimbolanden (Am Bahndamm 13). Eintritt ist frei.

Ewald Landgraf aus dem bayerischen Eckental leitet das „Theater zum Einsteigen“ (TEZ), das Stücke mit kirchlicher Botschaft erarbeitet, die dann Gemeinden vor Ort in einer Projektwoche proben und zur Aufführung bringen können. Die Stücke sind gedacht für acht bis zehn Spieler.

„Des Himmels General“ ist 2008 uraufgeführt worden. Das Stück spielt in den USA und erzählt von einem Pastor und einem Therapeuten. Pastor Ted Ruland galt als Mann klarer, direkter Worte, deshalb wurde er auch „General“ genannt. Nach einem schweren Unfall mit Kopfverletzungen und Gedächtnisverlust muss er jedoch neu zu leben lernen. Der Therapeut Buck Lonetale soll aus ihm wieder den redegewandten Pastor machen, der er war. Ein schier unmögliches Unterfangen. Und der „neue“ Ted denkt auch gar nicht daran, wieder zum General zu werden. Lieber liest er Bibel- und Indianercomics und beobachtet Adler. Auch verschieben sich die Rollen. Buck Lonetale bekommt durch Teds nun eher kindliche Form des Glaubens einen neuen Zugang zu eigenen quälenden Lebensfragen.

Eine Lebensaufgabe

Das Stück dauert rund zwei Stunden und ist für Zuschauer unter zehn Jahren nicht geeignet, teilt Klaus Feldmann von der FeG Kirchheimbolanden mit.

Autor und Projekt-Initiator Ewald Landgraf schreibt seit 1998 abendfüllende Theaterstücke, die hauptsächlich von Landes- und Freikirchen aufgeführt werden. Ziel ist es, dadurch Kirche und Glaube auf unterhaltsame Weise zum Thema zu machen. In den meisten seiner Werke spielt er selbst mit.