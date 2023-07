„Feasco“, die Band Quartett um den in Kirchheimbolanden geborenen und in Rockenhausen aufgewachsenen Sänger Jerome Mitchell, veröffentlicht am kommenden Freitag ihre erste EP unter dem Titel „Disco“. Darauf enthalten sind fünf Songs, darunter die aktuellen Singles „Dance with you“ und „In the blue“. Produziert wurde das Minialbum, genau wie die in der Vergangenheit bereits erschienen fünf Singles der Indie-Popper, von dem Österreicher Julian Höninger, die Aufnahmen fanden im Studio von Etienne Kraft in dessen Studio in Frankreich statt. Die Release-Party feiert das Quartett am Donnerstag, 20. Juli, mit einem Open-Air-Livekonzert bei freiem Eintritt in Landau auf dem Untertorplatz. Um 18 Uhr geht es los. Das Vorprogramm bestreitet die Karlsruher Band John Doe, Feasco stehen ab 20 Uhr auf der Bühne. Nach ihrem Auftritt wird in der Bargage, ebenfalls direkt am Untertorplatz gelegen, weitergefeiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt dort DJ Christophorus. Um Null Uhr gehen die Feasco-Songs schließlich online und sind ab dann auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.