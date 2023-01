Nach der Premiere im Jahr 2020 und dem Ende der coronabedingten Unterbrechung laden die pfälzischen Liberalen für Donnerstag, 12. Januar, erneut zu einem zweiten Dreikönigstreffen (neben Landau) nach Rockenhausen ein.

Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr in der Halle der Vereinigten Turnerschaft Rockenhausen statt. Hauptredner ist der Bundesminister für Digitales und Verkehr sowie FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing; zu Gast sind ferner die Landesminister Daniela Schmitt (Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) und Herbert Mertin (Justiz).

Veranstalter sind der FDP-Bezirksverband und die Rockenhausener FDP mit Stadtbürgermeister Michael Vettermann an der Spitze. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich: per E-Mail an FDP.Pfalz@t-online.de, per Fax an 06331 15340-31 oder unter Telefon 06331 15340-44.