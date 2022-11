Die Bahn bietet anlässlich des Spiels der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC am Dienstag, 8. November (Spielbeginn 18.30 Uhr), einen zusätzlichen Zug durchs Alsenztal an. Abfahrt der Regionalbahn in Richtung Binger ist nach der Partie am Hauptbahnhof Kaiserslautern um 21.30 Uhr. Der Zug hält lediglich in Hochspeyer nicht.