Die Bahn bietet anlässlich des Relegationsspiels um den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden am Freitag, 20. Mai (Spielbeginn 20.30 Uhr), einen zusätzlichen Zug durchs Alsenztal an. Abfahrt der Regionalbahn in Richtung Bad Kreuznach ist nach der Partie am Hauptbahnhof Kaiserslautern um 23 Uhr. Der Zug hält lediglich in Hochspeyer nicht.