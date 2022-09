Anlässlich des Spiels in der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Darmstadt 98 am Sonntag, 11. September (Spielbeginn 13.30 Uhr) werden keine zusätzlichen Züge durchs Alsenztal eingesetzt. Das teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit. Hintergrund seien Einschränkungen im Zugverkehr wegen einer Baustelle zwischen Rockenhausen und Alsenz – von Freitag bis kommenden Dienstag werden Sanierungsarbeiten am Bahnübergang Dielkirchen durchgeführt. Deshalb wird auf diesem Streckenabschnitt ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, was die Organisation von sonst bei FCK-Heimspielen üblichen Verstärkerzügen unmöglich mache, so der Zweckverband.