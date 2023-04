Beim Zweitliga-Fußballspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV wird das Stadion am kommenden Samstag voll. Die Polizei rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Verkehrsverbünde tragen dem Rechnung: So wird ein zusätzlicher Zug am Samstagabend auch Zuschauern den Heimweg erleichtern, die entlang der Alsenzstrecke wohnen. Der Zug startet um 23.15 Uhr am Hauptbahnhof Kaiserslautern und fährt bis nach Bingen.