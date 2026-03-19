Fußball-Talk, Musik, Geschichten aus der Region – alles für den guten Zweck: Der Sippersfelder Krimi-Autor Ronald Daub lädt in seinem Heimatdorf zu einem Pfälzer Abend ein.

Ronald Daub verspricht am 27. März ein unterhaltsames Programm, in dessen Mittelpunkt der Fußball steht. Doch auch musikalisch, literarisch und kulinarisch wird bei der Benefiz-Veranstaltung einiges geboten. Als Experten für den Fußball-Teil sind der ehemalige FCK-Kicker Axel Roos und der langjährige Sippersfelder Aktive Eduard „Edu“ Rech angekündigt. George B. Brown vom „American 1. FCK Fanclub“ komplettiert die Talkrunde. In dieser wird es um die gemeinsame Leidenschaft für den Sport gehen, aber auch um Themen wie Nachwuchsarbeit sowie Geschichten rund um den Fußball und die Sippersfelder Dorfgeschichte.

Ferner werden die Besucher Zeuge einer Premiere: Für ein „All-Star Projekt“ haben sich sieben Musiker aus der Region zur „Thunder Mountain Crew“ formiert, um dem Publikum einzuheizen: Kalli Koppold, Horst Dech, Joachim Henrich, Michael Weickenmeier, Hansi Wiemer, Bernhard Sauer und Ronald Daub begleiten durch den Abend und stellen zudem zwei neue Songs vor.

Ronald Daub liest aus seinem neuen Krimi

Für literarische Momente sorgt Krimi-Autor Daub mit einer Lesung aus seinem neuen Band „Pfalzmord in Washington“. Außerdem liest der ehemalige Weitersweilerer Ortsbürgermeister und Ultraleichtflieger Armin Göbel aus seinem Buch „Mein Traum vom ungewöhnlichen Fliegen“. Für Pfälzer Kulinarik in der Dorfgemeinschaftshalle sorgen die Metzgerei Lauer aus Winnweiler sowie Mitglieder des FC Eiche Sippersfeld, die den Ausschank übernehmen. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf kommen der Jugendarbeit des FC Eiche sowie der Ortsgemeinde Sippersfeld zur Förderung der Dorfjugend zugute. Gesponsert wird der Abend von der Sparkasse Donnersberg.

Info

Pfälzer Abend am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle Sippersfeld. Eintrittskarten sind zum Preis von je zehn Euro bei der Sparkasse Donnersberg in Winnweiler oder bei Ronald Daub per E-Mail an ronald.daub@gmx.de erhältlich.