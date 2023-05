Auf dem Betzenberg steht am Samstag das nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern an. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg und im Stadtgebiet. Heimfans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, auf dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen. Die Polizei empfiehlt, den „Park-and-Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität werden Busse zum Stadion pendeln.