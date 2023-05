Im Laufe des Sonntags haben unbekannte Täter in der Rockenhausener Bahnhofstraße zwei Gebäude mit Graffiti beschmiert. Am Montagmorgen prangten auf der linken Seite des Bahnhofsgebäudes sowie auf der rückwärtigen Seite der Lagerhalle eines Autohauses Schriftzüge mit FCK-Bezug. Die Polizei vermutet, dass die Graffiti von Fans bei der Anreise zur Auswärtspartie der Roten Teufel in Karlsruhe oder beim Nachhauseweg aufgesprüht wurden. Die Kosten für die Beseitigung dürften im unteren vierstelligen Bereich liegen, schätzt die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.