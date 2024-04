Für zehn kleine Besucher der Kita Imsbach ist am Mittwoch ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Auf dem Sportgelände des ASV Winnweiler durften sie mit Vertretern des 1. FC Kaiserslautern trainieren.

FCK-Jugendtrainer Sven Bauer nahm die fünf Mädchen und Jungen auf dem Kleinspielfeld in Empfang. Das Kennenlernen klappte schnell – kein Wunder, Gesprächsthemen aus Imsbach hatte der ehemalige Fußballer des SVI sicherlich zur Genüge zu bieten. Mit den jungen Akteuren stand am Mittwoch „eher eine Ballschule als hartes Training“ an, wie Bauer zu Beginn der rund zweistündigen Zusammenkunft verriet. Der FCK wolle sich mit solchen Veranstaltungen in der und für die Region engagieren, erläuterte Bauer, der seit 19 Jahren für die Roten Teufel im Jugendbereich aktiv ist. Unterstützt wurde er von Levin Lambert und Jakob Stadler. „Es war eine spontane Idee im Leitungsteam“, verrät Matthias Cramme, der Leiter der Imsbacher Kita, wie es zur Kontaktaufnahme zur FCK-Geschäftsstelle gekommen war. „Mit der Zusage erlebten wir dann eine angenehme Überraschung“, fügt er an.

Warmlaufen muss sein

Auch die Kitakinder kamen nicht ums obligatorische Warmlaufen herum, ehe es mit dem Ball aufs Spielfeld ging. Während ihre Schützlinge zwischen Pylonen hindurch dribbelten, fieberten die Kita-Betreuerinnen Lisa Seitz und Fadime Bulut am Spielfeldrand mit, beklatschten Torerfolge und feuerten lautstark an. Bauer freute sich derweil über etliche gute Ansätze der fünf- und sechsjährigen Kicker. Dem einen oder anderen gelang sogar ein Heber. Wenn Bauer Lob verteilte, sorgte das grundsätzlich für strahlende Gesichter. Die Kälte – das Thermometer zeigte nur drei Grad, und die Luft war feucht – störte schon längst keinen mehr.

Die Trainingseinheit mit Sven Bauer wird den Kindern wohl noch lange in Erinnerung bleiben. „Wir sind nun etwas gerüstet für das Fußballturnier der Verbandsgemeinde Winnweiler“, sagte Matthias Cramme. Dieses steigt am Samstag, 27. April, auf dem Sportplatz in Münchweiler.