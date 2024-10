Die Friedensaktivistin Faten Mukarker kommt zu den Kirchheimbolander Friedenstagen. Die christliche Palästinenserin ist Autorin und wird am 13. November eine Lesung in die Peterskirche halten. Die in Beit Jala lebende Reiseführerin möchte auf die aktuellen, schlimmen Zustände in ihrer Heimat aufmerksam machen. Die Stadt bildet mit Bethlehem die Enklave West-Jordanland und ist durch eine hohe Mauer hermetisch abgeriegelt. Seit einem Jahr reisen keine Touristen mehr in die Stadt, wie der Donnersberger Literaturverein erklärt.

Faten Mukarker kam als Kleinkind nach Deutschland und ist im Alter von 19 Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt. Über ihre Erfahrungen hat sie vor einigen Jahren das Buch „Leben zwischen Grenzen“ geschrieben. „Die Autorin will mit ihren Texten die Menschlichkeit in den Fokus rücken und nicht polarisieren“, kündigt der Donnersberger Literaturverein an.

Die Lesung findet am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr in der Peterskirche, Mozartstraße 8 in Kirchheimbolanden, statt. Der Solidaritätseintrittspreis beträgt zehn Euro.