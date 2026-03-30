Mit kleinem Kader hat Oberligist BBC Fastbreakers bei den „Final-Four“ des Rheinland-Pfalz-Pokals (BVRP) großes Herz gezeigt.

Spieler und Anhang haben am Wochenende teilweise mehr als 800 Kilometer Autofahrt zurückgelegt. Der Aufwand wurde belohnt – inklusiver spontaner Autogrammstunde.

Ein turbulentes Wochenende

Eigentlich hätte es ein gemütliches Abendessen werden sollen – nach all den Reisestrapazen und zweier intensiver K.o.-Duelle. Doch Jugendspieler der gastgebenden Sportfreunde Neustadt/ Wied ließen es sich nicht nehmen, ebenfalls das Restaurant direkt neben der Sporthalle zu besuchen und die BBC-Cracks auf ihren Basketbällen unterschreiben zu lassen. Diese Geste rundete ein turbulentes Wochenende der Fastbreakers ab, die kurz zuvor zum zweiten Sieger des BVRP-Pokals gekürt wurden.

Knapp 35 Minuten konnte Rockenhausen der SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer II im Finale Paroli bieten und war zumindest auf Schlagdistanz. Erst dann zog der klassenhöhere Favorit davon und siegte am Ende verdient mit 100:76 (45:33). Der BBC überraschte die Kombinierten zunächst mit schnörkellosem Vertikalspiel, Zug zum Korb und erfolgreichen Eins-gegen-Eins-Situationen. „Sie spielten schnell und hatten wenig Struktur. Das hat es uns zunächst erschwert, defensiv unseren Rhythmus zu finden“, gestand SG TV-Coach Carlos Hidalgo Guijo ein. Seine Leistungsträger Dion Leopold, Sebastian Fischer, Paul Stupperich und Leon Henning sorgten dann aber mehr und mehr für Stabilität und Kontrolle, insbesondere in der Offensive.

Szenenapplaus für Cripe und Robertson

Letzterer wurde gar zum wertvollsten Spieler des Endspiels gewählt. Für den Moment des Finals sorgten allerdings zwei BBC-Akteure und per „Alley-oop“: Hoher Ball von Rian Cripe in Richtung Korb, Annahme in der Luft von Zaiquan Robertson, der die Kugel von oben in die Reuse stopfte. Da applaudierte die ganze Halle. Ohnehin fand der Rockenhausener Fanblock große und lautstarke Unterstützung der heimischen Neustädter.

Die Endspiel-Teilnahmen sicherten sich die Fastbreakers tags zuvor durch einen äußerst überzeugenden 110:74-Triumph über Liga-Konkurrent TSG Heidesheim. Adam Pollard glänzte als Top-Scorer mit 37 Punkten und reihenweise Dreiern. Auch Octavious Ardines und Robertson (beide 24) kamen auf eine zweistellige Trefferausbeute. Letzterer leistete zusammen mit Terry Stewart zuverlässige Reboundarbeit. Rian Cripe gefiel als hartnäckiger und nimmermüder Manndecker. Die Routiniers Marvin Williams und Lennard Scott-Coles, sowie Spielertrainer Hardin leiteten das Aufbauspiel und sorgten für Ruhe. Entsprechend zufrieden war der Coach mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben konzentriert und mit viel Energie gespielt, nichts anbrennen lassen und dann auch in der Höhe völlig verdient gewonnen.“

Niederlage für den Klub verschmerzbar

Mächtig stolz waren auch die BBC-Verantwortlichen um die zweite Vorsitzende Alisha Manz: „Die Jungs waren einfach klasse. Wir sind als Vorstand und Verein stolz auf die Leistung, die die Jungs nach der erfolgreichen ersten Oberligasaison jetzt auch noch im Pokal erbracht haben. Auch insgesamt haben wir uns hier sehr gut präsentiert. Das Turnier war top organisiert.“ Die Finalniederlage nahm sie nicht allzu schwer: „Immerhin haben wir nicht nur gegen eine Regionalligamannschaft verloren, sondern gegen eine mit Spielern, die auch schon in der Zweiten Bundesliga ProB gespielt haben.“

Einige aus dem Lager der Fastbreakers haben sich spontan über Nacht ein Hotel gebucht, andere mussten aufgrund privater oder beruflicher Verpflichtungen Samstags wieder heimfahren, um Sonntags wieder anzureisen. Gut, dass angesichts der Spritpreise 800 Kilometer Autofahrt über ein Wochenende die Ausnahme bleiben.