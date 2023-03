Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der BBC Fastbreakers Rockenhausen hat am Donnerstag das Spitzenspiel bei der SG Towers Speyer/Schifferstadt durch eine starke Leistung mit 85:76 (42:33) gewonnen und seine Ambitionen in der Landesliga untermauert. Am Sonntag wartet die nächste schwere Aufgabe beim Ligavierten VTS Zweibrücken.

Das Duell Zweiter gegen Dritter hielt, was es versprach. Trotz der Reisestrapazen nach Feierabend in die Domstadt fand der BBC nahezu perfekt in die Partie und beendete das erste Viertel mit einer 12:23-Führung.