Fünf Wochen Spielpause liegen hinter Tabellenführer BBC Fastbreakers Rockenhausen, es ist die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz. Allerdings sind erst drei Partien absolviert. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert Verfolger ASC Mainz II in der kleinen Realschulturnhalle.

Keine Frage, die BBC-Cracks sind nach Siegen in Germersheim, gegen Bad Kreuznach und in Landau ergebnistechnisch perfekt gestartet. Doch nicht nur der neue Spielertrainer Key-Juan Hardin weiß, dass