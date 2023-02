Ausgerechnet am Fasnachtssamstag (19 Uhr) muss der BBC Fastbreakers Rockenhausen das ausgefallene Hinspiel gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt nachholen. Mit einem Auswärtserfolg in der Speyerer Osthalle kann die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin mit dem aktuellen Tabellenführer gleichziehen.

Nur noch fünf Partien sind in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz für die Fastbreakers zu absolvieren. Die Rechnung ist ganz einfach: Eine Niederlage dürfen sich díe BBC-Cracks noch erlauben, allerdings nicht im direkten Duell Anfang März mit Spitzenreiter VT Zweibrücken.

Die Towers liegen mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen auf Rang fünf – und damit genau im Mittelfeld der Tabelle. Das „Rückspiel“ vor erst zwei Wochen in der Donnersberghalle konnten die Hausherren am Ende klar für sich entscheiden (83:65). Bis zur 33. Minute war das Duell allerdings völlig offen. „Wir kennen sie gut und wollen mit der gleichen Intensität spielen wie damals. Im Angriffsspiel müssen wir uns im Vergleich zur Vorwoche verbessern, wieder schneller und öfter spielen und uns mehr bewegen“, fordert Coach Hardin.

Lewis’ Abschiedstour

Top motiviert geht BBC-Forward Jaeden Lewis in die Partie. „Auf solche Momente werde ich zurückblicken und sie am meisten vermissen“, postete er jüngst auf seiner Facebook-Seite unter einem Bild von ihm im Dress der Rockenhausener. Am 28. Februar endet Lewis’ Militäreinsatz für die US-Army in Ramstein-Miesenbach offiziell. Wann genau er wieder in seinem Heimatland sein muss, ist noch unklar. Die Hoffnungen auf das ein oder andere Spiel Anfang/Mitte März bestehen bei den Fastbreakers noch.

Die zweite Personalie, die den Fastbreakers schon mehrere Wochen Sorge bereitet, ist Kaleb Zellars. Der einzige Center fehlte erst beruflich, dann privat und laboriert nun an einer Fußverletzung. Ohne den großgewachsenen Amerikaner wird es im Endspurt extrem schwer. „Zweibrücken ist in überragender Form und agiert sehr überzeugend. Aktuell sehe ich uns eher als Außenseiter“, schätzt BBC-Betreuer Berthold Manz die Lage ein.