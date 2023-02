Der Kampf um die Meisterschaft in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz spitzt sich zu. Die besten Karten und alles in eigener Hand haben Tabellenführer VT Zweibrücken und der BBC Fastbreakers Rockenhausen. Letzterer feierte am Sonntagabend einen 76:73 (34:30)-Erfolg beim ASC Mainz II.

Der Blick auf die Auswechselbank in der Mainzer Theresianum-Sporthalle hätte unterschiedlicher kaum ausfallen können. Hier die Gastgeber, mit voller Kapelle und zwölf eingesetzten und teils großgewachsenen Spielern angetreten, dort der aufgrund individueller Klasse leicht favorisierte BBC – wieder einmal mit sehr dünnem Kader (wieder ohne Kaleb Zellars, wieder ohne großen Center) und nur sechs einsatzfähigen Akteuren angereist.

Vielleicht war genau diese Konstellation entscheidend für ein von der ersten bis zur letzten Spielminute spannendes Duell auf absoluter Augenhöhe. Nie konnte sich ein Team punktemäßig absetzen. Sowohl die Rheinhessen, als auch die Nordpfälzer agierten sehr intensiv und körperbetont, arbeiteten in der Defensive aggressiv und zuverlässig. Klar wollte der ASC aus seiner nummerischen Überlegenheit via permanenter Mann-Mann-Verteidigung über das ganze Feld Kapital schlagen. Doch die Fastbreakers hielten mit einer 2-1-2-Zone wie schon eine Woche zuvor gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt Stand – auch wenn das Offensivspiel dieses Mal wieder nicht allzu gut funktionierte. Generell leisteten sich beide Mannschaften viele leichte Ballverluste und wählten schlechte Pässe und Würfe. „Wir sind da ein bisschen in alte Muster gefallen. Das war nach vorne zu wenig Bewegung“, kritisierte BBC-Betreuer Berthold Manz. Bei den Mainzern kamen noch mehrere technische Fehler hinzu, die weitere Körbe zu Nichte machten.

Im letzten Spielabschnitt noch zugelegt

Beim Rückstand von 51:53 nach dem dritten Viertel war klar, dass die Fastbreakers im letzten Viertel noch mal eine Schippe drauflegen müssen, um am Ende als Sieger vom Parkett zu gehen. Und das taten sie. Top-Scorer Joshua Lacy ging voran, markierte 14 seiner insgesamt herausragenden 31 Punkte im Schlussabschnitt. Die Spannung blieb, da der BBC im letzten Viertel nur sieben seiner 14 Freiwürfe versenkte. Sieben Sekunden vor dem Ende erlöste Jaeden Lewis per Korbleger seine Farben. Der 76:73-Auswärtserfolg war eingetütet. „Wir waren optisch das kleinere Team, nicht aber im Herzen. Ich bin stolz, dass wir die harte Arbeit und den Einsatz bis zum Ende durchgehalten haben, auch wenn das Zusammenspiel heute etwas auf der Strecke blieb“, gab Lewis, der insgesamt 20 Punkte beisteuerte, gegenüber der RHEINPFALZ zu Protokoll.

Durch den elften Sieg im 13. Saisonspiel rangiert der BBC mit einer Partie weniger als Tabellenführer Zweibrücken auf Platz zwei. Beide haben aufgrund ihrer Ausbeute die beste Ausgangslage im Titelrennen – und spielen Anfang März noch gegeneinander. Doch bis dahin warten auf die Fastbreakers noch zwei weitere schwere Aufgaben. Nächste Woche im Nachholspiel bei der SG Towers Speyer/Schifferstadt und dann zu Hause das Lokalderby gegen den TV Kirchheimbolanden, der durch die jüngste Niederlage beim Primus Zweibrücken wohl nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft hat.

SO SPIELTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Lacy (31 Punkte), Lewis (20), Cripe (10), Greenleaf (9), Hardin (4), Manz (2), Cramme, Woods

Spielfilm: 17:18 (10.), 30:34 (20.), 53:51 (30.), 73:76 (40) – Dreier: 4 – 7 – Freiwürfe: 21/15 – 23/13 – Mannschaftsfouls: 19 – 10