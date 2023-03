Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kann der BBC Fastbreakers Rockenhausen an die starken Leistungen des Saisonstarts in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz anknüpfen, oder fehlt nach der längeren Pause die Spielpraxis? Am Sonntagabend (18 Uhr, Heinz-Kerz-Halle) gastiert die Mannschaft bei der DJK Nieder-Olm II.

Gerade mal drei Partien hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen nach der langen Corona-Unterbrechung in der Landesliga absolviert, ehe jüngst die Herbstferien und eine Spielverlegung den Wettkampfrhythmus